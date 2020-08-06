Пользуется авторитетом во всей Украине: Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук

Первый премьер независимой Украины Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в ходе визита в Донецкую область в четверг, 6 августа.

Кроме того, глава государства объяснил, почему в переговорный процесс снова вернулся Кравчук.

"Почему Леонид Макарович Кравчук возглавил группу (украинскую делегацию в ТКГ – ред.)? Действительно, у нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который пользуется авторитетом во всей Украине – и в оккупированной части тоже. Это очень важно для председательствующего в Трехсторонний контактной группе, в украинской группе. Он – опытный человек.

С ним будет работать господин Фокин, и вице-премьер Резников, и господин Демченко. У нас действительно достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч", - отметил президент.

Кто такой Витольд Фокин?

Витольд Фокин (1932 года рождения) - советский и украинский партийный, государственный и политический деятель. Возглавлял украинское правительство в с 1990 по 1992 год. 1991-1994 гг. - народный депутат Украины I созыва. Внефракционный.