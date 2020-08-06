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Зеленский о "тишине" на Донбассе: Гарантировать мы ничего не можем

Зеленский о "тишине" на Донбассе: Гарантировать мы ничего не можем
14:31 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня зависит не только от Украины, потому что если это было бы так, то можно было бы переходить к следующему этапу завершения войны.

Несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов. Так оценил перемирие президент Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область в четверг, 6 августа.

Он говорит, что нынешнее перемирие продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений, и не может это объяснить.

"Мне сложно сказать и сложно подробно за одну минуту вам ответить... В жизни возможно все. Мы боремся за то, чтоб режим (тишины) не нарушался – но может быть, это жизнь", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нарушения могут быть, а если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.

"Это диалог на несколько часов… о, в принципе, нарушениях "тишины"… там много вопросов, там много проблем. Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное - мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много", - добавил Зеленский.

Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.

Сообщалось, что за минувшие сутки боевики единожды открывали огонь, а с начала текущих суток - "тишина".

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, Владимир Зеленский, ООС.

Автор:

Телеграф
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