"Слуги народа" решили сменить лозунг

В партии "Слуга народа", как и обещали сменили лозунг и вместо "Сделаем их вместе" теперь слоган политсилы - "Украина - это ты!".

О смене лозунга сообщила заместитель главы фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук в четверг, 6 августа.

"Ну что, начинаем! Партия Слуга народа запускает кампанию под слоганом "Украина – это ты!" - написала Кравчук в Facebook.

По ее словам, обычно призывают голосовать за определенную партию, а Слуга народа будет агитировать "голосовать за себя", потому что "власть в тысяче общин должна принадлежать миллионам их жителей".

Напомним, еще в июле нардеп от партии СН Александр Корниенко сообщал, что планируется смена лозунга.

Как сообщалось, в Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины относительно аннуляции регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".