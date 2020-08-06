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Климкин рассказал, что думает о свободных экономических зонах на Донбассе

Климкин рассказал, что думает о свободных экономических зонах на Донбассе
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Экс-глава МИД Украины поведал, что на данном этапе свободных экономических зон на Донбассе до восстановления контроля Украины быть не может.

Идею предоставления Донецкой и Луганской областям статуса свободных экономических зон можно будет обсуждать только после обеспечения там безопасности и восстановления полного контроля Украины.

Такое мнение выразил в Фейсбуке экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Никаких свободных или не совсем экономических зон на Донбассе до того момента, как там будет безопасность и полный контроль Украины, быть не может", - написал Климкин.

По его мнению, если под этим соусом будут протягивать "черную дыру" для торговли с Россией, то результатом будет разрушение нашей экономики и бешеный рост коррупции и организованной преступности - "что-то вроде Приднестровья, только в десятки раз больше и на границе".

"Вот это и есть то, чего нельзя допустить, а все остальное - предмет для разговора, если, повторюсь, безопасность и контроль над оккупированными территориями будут восстановлены", - отметил дипломат.

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Представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кравчук во время первой встречи с украинской делегацией озвучил идею предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Напомним, первый премьер независимой Украины Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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Донбасс, Павел Климкин, ООС.

Автор:

Телеграф
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