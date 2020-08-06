Букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского стать мэром Киева

Букмекерские компании открыли прием ставок на местные выборы 25 октября 2020 года.

Известная букмекерская компания обновила (Фаворит) коэффициенты на победу кандидатов на должность столичного городского головы, которые пройдут 25 октября этого года.

Согласно последним данным, шансы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского стать мэром значительно выросли. На таких результат принимают ставки с коэффициентом 2,5. Раньше за него "давали" - 4,0.

Значительно меньше верят в кандидата от партии "Сила и Честь" Игоря Смешко - 6,00. На победу "Слуги народа" Ирины Верещук дают до 15,00. Шансы Сергея Притулы и Алексея Гончаренко оценивают "как призрачные", а потому коэффициент составляет целых 50,00.

В то же время, букмекеры расценивают попадание политической силы "Победа Пальчевского" в Киевсовет, как свершившийся факт, а потому принимают (Фаворит) ставки на то, удастся ли набрать более 6.5% с коэффициентом 1,87.