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Тарас Козак: Попытка рейдерского захвата телеканала "112 Украина" со стороны СБУ – это заказ лично президента Зеленского

Тарас Козак: Попытка рейдерского захвата телеканала "112 Украина" со стороны СБУ – это заказ лично президента Зеленского
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua
Владелец телеканала "112 Украина" Тарас Козак прокомментировал обращение Службы безопасности Украины в суд с требованием ареста корпоративных прав телеканала и передачи их в Агентство по управлению активами (АРМА), которое было отклонено судом.

Об этом сообщается в заявлении на сайте  "112 Украина".

Попытка рейдерского захвата телеканала "112 Украина" со стороны СБУ – это заказ лично президента Украины Владимира Зеленского. 

"Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским. Год назад здание телеканала обстреляли из гранатомета, однако власти никак не отреагировали ни на этот вопиющий факт, ни на угрозы нашим журналистам со стороны отъявленных радикалов. "112 Украина" изобличает коррупцию в высших эшелонах власти. Мы делали это при Порошенко и продолжаем говорить о коррупции и кумовстве при Зеленском. Офис президента погряз в коррупции. Его глава – Андрей Ермак – является некомпетентным, неэффективным, позорящим нашу страну на международной арене, второсортным менеджером, который провалил все вверенные ему государственные дела. Депутаты Зеленского вызывают проституток в парламентский зал, а бедных украинцев хотят стерилизовать. Зеленский установил миллионные зарплаты руководителям компаний, в то время как рядовые украинцы получают копейки, которых не хватает на оплату коммунальных услуг. И при этом, вместо спасения страны, Зеленский занимается политическими преследованиями оппонентов. Нас не запугали действия прошлой власти, не запугает и нынешняя, - отметил Тарас Козак. - Попытка отобрать "112 Украина" - это прямое давление президента Зеленского на меня как на оппозиционного депутата. Я и мои коллеги по партии добьемся привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях. Это будет наука для всех, кто задумает совершать нападки на независимые СМИ", - сказано в заявлении.

Телеканал "112 Украина" заявил о давлении на него со стороны власти: заявление Международного редакционного совета

На телеканале "112 Украина" обращение СБУ в суд с таким запросом считают очередной попыткой рейдерского захвата, совершенной по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Телеканал "112 Украина" уверен, что данные действия власти являются абсолютно незаконными.

Напомним, канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

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Все по теме:

СБУ, "112 Украина", Тарас Козак, Владимир Зеленкий.

Автор:

Телеграф
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