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Немчинов: В Кабмине до конца месяца запретил въезд и выезд с территории Крыма

Немчинов: В Кабмине до конца месяца запретил въезд и выезд с территории Крыма
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
В Кабмине временно прекратили работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Это обусловлено поручением президента Украины Кабмину пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, написал Немчинов в Телеграм.

"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

  • место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;
  • место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;
  • лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - цитирует Немчинов решение Кабмина .

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Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметил министр Кабмина

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Украина, Крым, Кабмин, Олег Немчинов.

Автор:

Телеграф
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