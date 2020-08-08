Немчинов: В Кабмине до конца месяца запретил въезд и выезд с территории Крыма

Это обусловлено поручением президента Украины Кабмину пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, написал Немчинов в Телеграм.
"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:
Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметил министр Кабмина
Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.