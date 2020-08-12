Вместо "особого статуса" Донбасса: Кравчук предложил ввести "особую систему управления"

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" Донбасса внести другие понятия... и закон Украины, который готовится и почти готов по тем вопросам, которые касаются Донбасса и войны...
Мы просим понять нас и учесть такую формулировку как "особый режим административного управления" и это соответствует тем реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые приняты", - заявил Кравчук.
Напомним, Председатель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук говорит, что готов к переговорам с представителями ОРДЛО. Однако лишь с теми, кто представляет гражданское общество и не воевал на стороне незаконных вооруженных формирований.
Также сообщалось, что в зоне ООС зафиксировали два нарушения режима "тишины".