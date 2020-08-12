Вместо "особого статуса" Донбасса: Кравчук предложил ввести "особую систему управления"

Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию положения на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагает ввести "особый режим админуправления". Об этом он сообщил во время эфира одного из телеканалов.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" Донбасса внести другие понятия... и закон Украины, который готовится и почти готов по тем вопросам, которые касаются Донбасса и войны...

Мы просим понять нас и учесть такую формулировку как "особый режим административного управления" и это соответствует тем реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые приняты", - заявил Кравчук.

Напомним, Председатель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук говорит, что готов к переговорам с представителями ОРДЛО. Однако лишь с теми, кто представляет гражданское общество и не воевал на стороне незаконных вооруженных формирований.

Также сообщалось, что в зоне ООС зафиксировали два нарушения режима "тишины".