Разумков о влиянии олигархов на нардепов: Навешивать ярлыки все же не стоит

По словам спикера парламента Украины Дмитрия Разумкова, депутаты Верховной Рады во время голосования за законопроекты могут ориентироваться на бизнес и "политический рынок".

"Я понимаю, что они могут ориентироваться и на ситуацию на рынке, и на политическом рынке — это тоже правда. Но навешивать ярлыки, что это 100% человек зависит от того или иного представителя крупного бизнеса, я думаю, что все же не стоит", — сказал Разумков в интервью DW, комментируя вопрос о зависимости народных депутатов от олигархов.

Также он отметил, что 16 тысяч поправок, которые были внесены в "антиколомойский законопроект", это опасная технология.

"Это не попытка улучшить закон, а попытка именно затормозить его. Мы видели похожую ситуацию с рынком земли. Я 100% являюсь противником такой технологии. Она новая, но она очень опасна для парламентаризма и для Верховной Рады Украины", — считает глава парламента.

Напомним, Национальное агентство по противодействию коррупции обратилось к президенту Владимиру Зеленскому из-за подписанного ним закона об игорном бизнесе. В агентстве подчеркивают, что внедрение закона в его нынешней редакции приведет к появлению многочисленных коррупционных схем, кроме того он содержит два противоречащих друг другу положения.