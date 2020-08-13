Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций
Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Игрок Барселоны заразился коронавирусом
Игрок Барселоны заразился коронавирусом
Путешествие в 200 км: Дэвид Блейн собирается улететь на воздушных шариках в Нью-Йорк (Видео)
Путешествие в 200 км: Дэвид Блейн собирается улететь на воздушных шариках в Нью-Йорк (Видео)

Разумков о влиянии олигархов на нардепов: Навешивать ярлыки все же не стоит

Разумков о влиянии олигархов на нардепов: Навешивать ярлыки все же не стоит
Обновлено 06:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
По словам спикера парламента Украины Дмитрия Разумкова, депутаты Верховной Рады во время голосования за законопроекты могут ориентироваться на бизнес и "политический рынок".

"Я понимаю, что они могут ориентироваться и на ситуацию на рынке, и на политическом рынке — это тоже правда. Но навешивать ярлыки, что это 100% человек зависит от того или иного представителя крупного бизнеса, я думаю, что все же не стоит", — сказал Разумков в интервью DW, комментируя вопрос о зависимости народных депутатов от олигархов.

Также он отметил, что 16 тысяч поправок, которые были внесены в "антиколомойский законопроект", это опасная технология.

"Это не попытка улучшить закон, а попытка именно затормозить его. Мы видели похожую ситуацию с рынком земли. Я 100% являюсь противником такой технологии. Она новая, но она очень опасна для парламентаризма и для Верховной Рады Украины", — считает глава парламента.

"Не будьте легкомысленными": нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом

Напомним, Национальное агентство по противодействию коррупции обратилось к президенту Владимиру Зеленскому из-за подписанного ним закона об игорном бизнесе. В агентстве подчеркивают, что внедрение закона в его нынешней редакции приведет к появлению многочисленных коррупционных схем, кроме того он содержит два противоречащих друг другу положения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский
02 Билеты в Интерсити: в УЗ ввели скидки
03 Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
04 Лучше всех сдали ВНО: Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам
05 Вопрос о Донбассе: Макрон с Путиным обсудили ситуацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси силовики напали на датского журналиста: МИД страны намерено обратиться к ЕС
В Беларуси силовики напали на датского журналиста: МИД страны намерено обратиться к ЕС
С государственных каналов Беларуси на фоне протестов увольняются ведущие
С государственных каналов Беларуси на фоне протестов увольняются ведущие
&quot;Не будьте легкомысленными&quot;: нардеп &quot;Слуги народа&quot; заразился коронавирусом
"Не будьте легкомысленными": нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом
Viber начинает активную борьбу со спамом
Viber начинает активную борьбу со спамом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь