Кравчук о Донбассе: Когда стреляют, выборы проводить нельзя

Новый глава ТГК Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся. По его словам, причина в том, что много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

Кравчук заявил, что платит боевикам тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

"Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди так называемые добровольцы. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда те люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием забрать эту землю, она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие", - сказал Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук говорит, что готов к переговорам с представителями ОРДЛО. Однако лишь с теми, кто представляет гражданское общество и не воевал на стороне незаконных вооруженных формирований.