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Маас посетит Украину на День Независимости

Маас посетит Украину на День Независимости
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава Министерства Иностранных Дел ФРГ Хайко Маас принял приглашение посетить Украину 24 августа. Об этом заявили в украинском МИДе.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День Независимости", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию в Беларуси. Кулеба рассказал Маасу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь по этой ситуации. 

Дипломаты обсудили ситуацию на Донбассе. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования.

Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Кулеба также поблагодарил Мааса за готовность правительства Германии предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщают в МИД Украины.

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Все по теме:

Германия, Украина, МИД, Дмитрий Кулеба, Хайко Маас.

Автор:

Телеграф
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