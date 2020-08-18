Опрос RTS: В парламент проходят пять партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" сокращается

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий.

"Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 25,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) – 22,1%, "Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,9%, ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 7,4% и "Партия Шария" (О. Бондаренко). Такие результаты дал социологический опрос, проведенный компанией "Роботизированные телесистемы" с 13 по 16 августа и презентованный в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" 18 августа.

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: "Сила и честь" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,6%, "Свобода" - 1,4%, "Голос" - 1,3%, "Гражданская позиция" - 1,1%, "За будущее" - 0,9%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Самопомощь" - 0,8%, "Национальный корпус" - 0,2%.

При этом суммарно около 65% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. Почти 32% заявили, что чувствуют себя в безопасности, и около 12% затруднились с ответом.

51,2% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Противоположное мнение выразили только 31,3% опрошенных.

38,2% опрошенных не считают 24 августа (День Независимости Украины) действительно праздником, принимая во внимание большое количество иностранцев в органах управления государственными компаниями, зависимость Украины от МВФ и многочисленные обвинения в адрес власти по поводу усиления внешнего влияния. Противоположное мнение выразили 47,1% респондентов, еще 14,7% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS ("Роботизированные телесистемы") провела исследование общественного мнения с 13 по 16 августа методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3 000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,5%.