"Я думаю, что вы будете иметь выбор": Садовый вновь пойдет в мэры Львова

Действующий мэр Львова Андрей Садовый объявил о своем намерении в четвертый раз баллотироваться на местных выборах, которые должны пройти 25 октября этого года.

В среду Садовый записал видеобращение, в котором поблагодарил за поздравления с днем рождения и заявил, что собирается участвовать в грядущих выборах.

"19 августа мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS: очень много поздравлений. И есть много вопросов: "Слушай, Андрей, так ты идешь на следующие выборы?". Я себе так думаю: завод по переработке мусора начали строить еще очень много проблем, надо достроить до конца? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? ... Ну и что это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, что вы будете иметь выбор. Присматривайтесь, принимайте решение", - сказал он.

Как известно, в марте 2019 Садовый заявил, что принял решение больше не баллотироваться в мэры Львова.