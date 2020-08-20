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Заседание ТКГ: стороны договорились о новых участках разведения сил и разминирования

Заседание ТКГ: стороны договорились о новых участках разведения сил и разминирования
Обновлено 00:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

Об этом пишет Офис президента.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

Также в ОПУ отметили, что в сфере безопасности были достигнуты договоренности по 20 новых участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

"Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - убеждены в ОП.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будут продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории.

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В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнении всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций.

"Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - пишет ОП.

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Донбасс, ТКГ, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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