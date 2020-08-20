Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины

Президент отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины

Президент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.

Об этом он сказал в Херсоне во время презентации стратегии развития Херсонской области.

"Херсонщина имеет все, не имеет только одного - не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется", - заявил Зеленский. Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее".