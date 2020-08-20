Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины

Президент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.
Об этом он сказал в Херсоне во время презентации стратегии развития Херсонской области.
"Херсонщина имеет все, не имеет только одного - не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется", - заявил Зеленский. Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее".
Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили административные здания АРК.
Позднее президент России Владимир Путин признал, что люди в зеленой форме - это были военные РФ.
В марте того же года Россия провела в Крыму "референдум", по результатам которого включила полуостров в свой состав.
Украина, ЕС, США и большинство стран не признали результаты голосования. Но 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России и назвал это "восстановлением исторической справедливости".
Международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудило действия Российской Федерации. США и ЕС ввели против России экономические санкции.