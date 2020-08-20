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Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины

Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины

Президент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины. 

Об этом он сказал в Херсоне во время презентации стратегии развития Херсонской области.

"Херсонщина имеет все, не имеет только одного - не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется", - заявил Зеленский. Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее".

Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили административные здания АРК.

Позднее президент России Владимир Путин признал, что люди в зеленой форме - это были военные РФ.

В марте того же года Россия провела в Крыму "референдум", по результатам которого включила полуостров в свой состав. 

Украина, ЕС, США и большинство стран не признали результаты голосования. Но 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России и назвал это "восстановлением исторической справедливости".

Международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудило действия Российской Федерации. США и ЕС ввели против России экономические санкции.

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Россия, Крым, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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