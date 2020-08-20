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Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"

Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу. Об этом Зеленский сказал в четверг журналистам во время поездки в Херсонскую область.

"Я считаю, что наша Трехсторонняя контактная группа полностью возродила "минские" заседание, я считаю, они вдохнули... в "Минск" жизнь.

Это я считаю... я говорю о том моменте, когда там был еще Леонид Кучма.

В целом, сейчас, я очень доволен Леонидом Кравчуком", - сказал Президент.

Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины

Он отметил также, что уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет, и Президент назвал это "большим достижением".

"Мы постоянно должны встречаться, пусть в видеоформате из-за COVID-19, пока в "минском процессе", но мы должны встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно", - добавил глава государства.

Ранее, в Украине начался официальный визит делегации минобороны Украины в Грузию. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. После переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Владимир Зеленский, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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