Рабочий визит: Зеленский приехал в Николаевскую область

"Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.
Глава государства осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большое строительство", - сообщили в ОП.
Зеленский также примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.
Видео с обращения Зеленского:
Кроме того, Президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.
Как сообщалось, за прошедшие 24 часа в Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.