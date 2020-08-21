Рабочий визит: Зеленский приехал в Николаевскую область

Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область. Он осмотрит отремонтированную дорогу, выступит на презентации стратегии развития региона и пообщается с представителями морского бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.

Глава государства осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большое строительство", - сообщили в ОП.

Зеленский также примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

Видео с обращения Зеленского:

Кроме того, Президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.

Как сообщалось, за прошедшие 24 часа в Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.