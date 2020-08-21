Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

Названы самые влиятельные люди Украины: В топ-5 Зеленский, Ахметов и Медведчук

Названы самые влиятельные люди Украины: В топ-5 Зеленский, Ахметов и Медведчук
14:15 Сегодня Телеграф
Журнал "Новое время" опубликовал рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины".

В первую десятку рейтинга вошли ряд политиков и бизнесменов, а именно: Владимир Зеленский, президент Украины, Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, Арсен Аваков, глава МВД, Андрей Ермак, глава Офиса президента, Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Полная десятка выглядит так:

1. Владимир Зеленский, президент Украины;

2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;

3. Арсен Аваков, глава МВД;

4. Андрей Ермак, глава Офиса президента;

5. Виктор Медведчук, украинский политик и бизнесмен, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват";

7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии "Европейская солидарность";

8. Сергей Шефир, первый помощник президента;

9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;

10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Опрос "Социального мониторинга": В парламент проходят четыре партии, лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Отметим, что в первую десятку не попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков. Они находятся на 11-м и 12-м месте соответственно. Также в двадцатке - Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Степанов, министр здравоохранения, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Замыкают сотню самых влиятельных украинцев Андрей Курков, писатель, и украинские медики. Они находятся на 99-м и 100-м месте соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
Совсем скоро: в Apple случайно &quot;слили&quot; дату выхода iPhone 12
Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь