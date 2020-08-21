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В НАБУ отреагировали на отставку Холодницкого

В НАБУ отреагировали на отставку Холодницкого
17:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В НАБУ заявляют, что увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Фейсбуке на странице НАБУ.

"Освобождение от должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро", - говорится в сообщении.

В антикоррупционном бюро уточнили, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топкорупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.

"Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижение полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В НАБУ также выразили надежду, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генпрокурора не возникнет риск для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Как сообщалось, председатель САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генпрокурор Венедиктова уже подписала приказ. В СМИ появилась информация, что предположительная причина увольнения – конфликт с генпрокурором.

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Все по теме:

САП, НАБУ, Назар Холодницкий, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
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