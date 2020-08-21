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Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии

Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В общей сложности привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан РФ.

Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных под Иловайском в августе 2014 года. Прокуратура считает, что Иловайская трагедия произошла из-за самого масштабного прямого вторжения России.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора «Б» попали в окружение врага. 26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных коридоров для выхода из окружения.

"Однако 29 августа по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, с нарушением требований ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - отметили в Офисе генерального прокурора.

Таким образом, было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

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Донбасс, Иловайская трагедия, Офис Генпрокурора.

Автор:

Телеграф
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