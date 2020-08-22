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Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским

Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и всех украинцев с Днем Независимости.

Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Президент Турции поздравил Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двусторонних контактов, которая проходит несмотря на эпидемическую ситуацию. Он также поздравил главу Украинского государства с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор как продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен вследствие боевых действий", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Было положительно отмечено возобновление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, разработка которых будет способствовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились и в дальнейшем координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Стороны особо подчеркнули, что коронавирус не должен повлиять на развитие двусторонних отношений.

Собеседники обсудили ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым.

Президент Украины выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие в освобождении украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

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Зеленский поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сказал он.

Была отмечена важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Зеленский отметил необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок. В этой связи он призвал Президента Турции исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные таможенные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более чем 1 400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", - сказал Президент Украины.

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В ответ Эрдоган сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая является важной составляющей украинско-турецкого стратегического партнерства и имеет значительный потенциал.

"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября", - отметил Зеленский.

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Президент Турецкой Республики пригласил главу Украинского государства посетить Турцию. Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня.

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Турция, День Независимости, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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