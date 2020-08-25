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Зеленский рассчитывает на проведение нового саммита лидеров "нормандской четверки" до конца сентября

Зеленский рассчитывает на проведение нового саммита лидеров "нормандской четверки" до конца сентября
Обновлено 00:42 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что нормандская встреча на уровне глав государств возможна до конца сентября.

"Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа ", - отметил Зеленский во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента. 

Со своей стороны Маас заверил, что Германия и впредь будет прилагать все усилия для достижения успеха в мирном процессе. Он выразил надежду, что запланированная на сентябрь 2020 встреча министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита "Нормандской четверки".

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Кроме того, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Республике Беларусь. Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране.

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Все по теме:

Германия, Украина, Владимир Зеленский, Хайко Маас, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
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