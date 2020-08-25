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Внеочередное заседание Рады: депутаты планируют увеличить "минималку" до пяти тысяч

Внеочередное заседание Рады: депутаты планируют увеличить "минималку" до пяти тысяч
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада сегодня соберется на внеочередную сессию, на которой рассмотрит законопроекты о повышении минимальной зарплаты.

Верховная Рада планирует увеличить размер минимальной заработной платы, чтобы с 1 сентября 2020 года она составляла 5 тыс. грн.

Об этом говорится в повестке дня внеочередной сессии парламента 25 августа.

Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

Также парламент намерен принять проект постановления №3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.

Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект №0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком относительно 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект №0055).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предлагает с 1 сентября увеличить минимальную зарплату на 5,86% - до 5 тыс. грн.

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Верховная Рада, Минималка.

Автор:

Телеграф
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