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Среда, 26.08.2020
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Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война

Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
20:31 Сегодня Телеграф
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в мире сейчас идет биологическая война.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил Данилов.

Он отметил, что в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие". Данилов отметил важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Как сообщалось, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек. 

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

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СНБО, Алексей Данилов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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