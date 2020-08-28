Санкции против Беларуси: Украина поддерживает ЕС

Украина еще не видела окончательно утвержденных санкций ЕС в отношении Беларуси, но уже присоединилась к предыдущему заявлению ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопроса в Беларуси.

Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые принимает ЕС, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику подходы", - сказал Кулеба.

По его словам, когда Украина увидит санкционные решения ЕС, то будет принимать и свои решения по этому вопросу.

Ранее, Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией.