День памяти защитников Украины: Зеленский записал видеообращение

В День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев". Об этом сообщили в ОП.

"Очень важный день для истории независимой Украины, сегодня мы чтим память героев Украины, действительно наших лучших украинцев, которые защищали и оберегали границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, день не случаен, именно в этот день произошла Иловайская трагедия, Иловайский котел, мы не должны забывать этот день, мы не должны забыть каждое имя, каждую фамилию, которые сегодня звучали. Я спросил, сколько минут сегодня мы объявляем фамилии, имена и отчества наших ребят - это продолжалось около 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время, но мы можем, как государство, сделать все, чтобы это время не увеличивалось. Слава нашим Героям. Слава нашим ребятам. Слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии, и мы не должны забывать героев каждой трагедии, но сегодня я хочу сказать, что несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле и правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, но они должны показать результат", - отметил Президент.

По его словам, в Офисе Генерального прокурора создан департамент войны, который расследует подобные дела.

"Я знаю, что в Генеральной прокуратуре сделан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они в этом направлении будут шагать вперед ... Мы можем надеяться на то, что такая рана, как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, и такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется, и я вам честно скажу, что украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл и ежегодно рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, такие дети-герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать надо всем детям, и мне кажется, что это наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев", - добавил Зеленский.

Видеообращение Владимира Зеленского:

Ранее, в Украине на утро 29 августа зарегистрировали уже более 116 900 случаев коронавируса, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более чем 2 400.