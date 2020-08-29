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Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия

Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия
Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
Террористический акт, случившийся в Харьковской области, должен иметь политические последствия. С таким призывом выступил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев.

"Группа нелюдей остановила средь бела дня автобус, по-зверски расстреляла и избила битами и дубинками своих оппонентов. Спросите себя, вы удивились этой новости? Будем откровенны - не очень. Но это нормально для страны, в которой хочется жить? Ответ очевиден: нет, это ненормально", - написал Ковалев на своей странице в Facebook.

Нардеп уверен, что отсутствие соответствующей политической реакции компрометирует в первую очередь президента и партию "Слуга народа", как сформировавшую монобольшинство в Раде.

"Криминальные элементы действуют настолько нагло из-за абсолютной безнаказанности и импотентности национальной полиции, которую уже столько лет возглавляет Арсен Аваков", - отметил он.  

В связи с этим, Ковалев обратился к коллегам в парламенте. 

"Друзья, мы должны проявить единодушие и наконец запустить настоящую, а не фейковую реформу полиции. Аваков должен уйти. Для спокойствия на наших улицах", - подытожил нардеп. 

Как известно, 27 августа на трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За Жизнь".

Причастных к происшествию позже задержали в Красноградском районе Харьковской области.

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Все по теме:

Харьков, Стрельба, Алексей Ковалев, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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