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Депутаты вернулись с каникул: Разумков открыл четвертую сессию Верховной Рады (онлайн-трансляция)

Депутаты вернулись с каникул: Разумков открыл четвертую сессию Верховной Рады (онлайн-трансляция)
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф
Спикер парламента Дмитрий Разумков 1 сентября открыл четвертую сессию Верховной Рады IX созыва.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента. 

"Четвертую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва объявляю открытой", - сказал председатель ВР.

После этого хор имени Веревки исполнил государственный гимн Украины.

В зале зарегистрировалось 299 народных депутатов.

Четвертая сессия Верховной Рады продлится до 22 января 2021 года в соответствии с календарным планом, который был принят парламентом 15 июля 2020 года.

В течение четвертой сессии ВР девятого созыва народные депутаты будут работать 10 недель в режиме пленарных заседаний, семь недель — в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, четыре недели — с избирателями. Кроме того, предусмотрено 10 часов для проведения Часа вопросов к правительству.

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Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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