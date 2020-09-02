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Медведчук: Политика Зеленского направлена на деинтелектуализацию населения Украины и ведёт к его деградации

Медведчук: Политика Зеленского направлена на деинтелектуализацию населения Украины и ведёт к его деградации
13:02 Сегодня Телеграф zagittya.com.ua Фото: zagittya.com.ua
С 1 сентября русскоязычные ученики школ в Украине потеряли возможность обучаться на родном языке.

Но власти Зеленского, которая последовательно придерживается курса Порошенко, направленного на развал страны, этого мало. Она демонстративно расправляется со всеми островками языковой свободы, которые не успел "растоптать" режим Порошенко.

31 августа 2020 года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального. Доводы о том, что иск является прямым вмешательством прокурора во властные управленческие функции города и городских представителей, суд пренебрежительно проигнорировал.

Особенно цинично такое решение выглядит в Одессе, городе Пушкина, Бабеля, Багрицкого, Ильфа, Петрова и других гениев русского слова. Ради достижения этой цели, но только уже в масштабах всей страны, мобилизованы медиа, национал-радикалы и даже государственный орган во главе с "языковым омбудсменом" Тарасом Кремнем, к которому уже давно и прочно прикрепилось прозвище "языковый шпрехенфюрер".

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Власть Зеленского бросила весь административный ресурс и вместе с многочисленной "грантоедской" армией цинично взялась за уничтожение русского языка.

Позицию по защите русского языка заняли международные организации. Венецианская комиссия прямо заявила о том, что языковый вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, и призвала принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта.

В прошлом году украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Мониторинговая миссия ООН по правам человека специально отметила, что закон "не регулирует использование языков меньшинств", что ставит под угрозу права меньшинств.

Но ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о 10-й статье Конституции Украины, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Украинская власть всячески препятствует изучению русского языка, который является одним из шести "планетарных", являясь официальным рабочим языком ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским.

Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса Порошенко, направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтелектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества. Это преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны.

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Русский язык, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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