В Киеве избили нардепа, полиция ввела план "Перехват"

Ночью 2 сентября в Киеве неизвестные избили исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Антона Полякова.

В Киеве неизвестные напали на народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом заявили в правоохранительных органах, сообщает OBOZREVATEL.

Нардепа избили около 5:00 возле одного из кафе в Шевченковском районе столицы.

На Полякова напали два человека и нанесли ему телесные повреждения. После этого злоумышленники уехали на автомобиле Toyota в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Поляков сам обратился в травмпункт за медицинской помощью, его не госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нанесение умышленных легких телесных повреждений".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.