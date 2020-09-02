Ядерная безопасность: В Кабмине одобрили соглашение о сотрудничестве с ЕС

"Мы продолжим соглашение о сотрудничестве с европейскими партнерами в сфере ядерной безопасности", - сказал Шмыгаль.
Это одно из соглашений, направленное на выполнение программы правительства по расширению объемов помощи, оказываемой Украине в рамках финансовой помощи ЕС.
Также правительство утвердило межведомственную рабочую группу по проекту "Европейский зеленый курс" (Green Deal).
Также сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных.