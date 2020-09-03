Очередное заседание ТКГ: процесс переговоров по освобождению удерживаемых лиц продолжает блокироваться

Процесс переговоров по взаимному освобождению удерживаемых лиц продолжает блокироваться в Трехсторонней контактной группе. Этот вопрос поднимался для обсуждения на очередном виртуальном заседании ТКГ, передает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения.

В Офисе президента отметили, что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

В то же время, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации Денис Казанский обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, "учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении".

Сообщается, что в рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров, однако представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины №795 от 15 июля 2020 года, в котором в частности говорится о невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе.

"Украинская сторона неоднократно проявляла конструктивную позицию. Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Между тем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - говорится в сообщении.

Кравчук отметил, что рассмотрение его обращения украинским парламентом предусматривает ряд процедур, на выполнение которых понадобится время. Отмечается, что украинская делегация "не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности ВР, правительства и президента Украины".

"ТКГ не правомочна оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", - отметил Кравчук.