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Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО

Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Обновлено 02:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает возможным проведение выборов на Донбассе без установления контроля над государственной границей.

Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

Один из вопросов был следующим: "Считается ли контроль Украины над временно неподконтрольным участком границы с РФ "красной линией" и предпосылкой ... к выборам в Донбассе?".

"Не представляю выборов с дырявой границей", - ответил министр.

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Как сообщалось ранее, переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу.

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Все по теме:

Выборы, МИД, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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