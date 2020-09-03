Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает возможным проведение выборов на Донбассе без установления контроля над государственной границей.

Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

Один из вопросов был следующим: "Считается ли контроль Украины над временно неподконтрольным участком границы с РФ "красной линией" и предпосылкой ... к выборам в Донбассе?".

"Не представляю выборов с дырявой границей", - ответил министр.

Не уявляю виборів з дірявим кордоном https://t.co/tzPCdgrpap — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 2, 2020

Как сообщалось ранее, переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу.