Наливайченко: "Наш выбор - Олег Ляшко"

Нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого выдвинули кандидатом в народные депутаты по 208 округу.

Сегодня, 4 сентября, в городе Батурин на Черниговщине состоялся двадцать седьмой съезд Радикальной партии, где приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвижении Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты на 208 округе.

Перед делегатами съезда в поддержку лидера Радикальной партии Олега Ляшко выступил народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко.

"Вы видите - дождя нет. Потому что общество собралось в хорошем месте. Потому что мы собрались с хорошим человеком. Я стою возле сильного друга и украинца. И сегодня хотел бы обратиться к каждому, кто нас слышит. Я знаю, многие сейчас людей вышли, просто во дворах стоят и слушают. И действительно переживают: появится ли у Сиверщины защитник в Верховной Раде? Я убежден, что появится. Я убежден, что может и способен Олег делать так, как он делает всю жизнь. И когда мы на Революции достоинства, ночью, когда все боялись быть с людьми, вместе с добровольцами ушли защищать родину, и я вижу здесь вас, кто не предал тогда ни страны, ни свои семьи. Поэтому сегодня я обращаюсь ко всем присутствующим и тех, кто нас слышит и видит: скажите об этом людям. Скажите людям здесь, что может быть депутат, который защищает. Что среди нас убежденность в одном: что родная земля - это наша земля. И она должна принадлежать нам, украинцам.

Фракция "Батькивщина" и целая политическая сила, и я обязательно хотим быть уверенными, что Олег находится с нами в парламенте и участвует в борьбе и дальше. Потому что этот выбор - это наш выбор. И это Олег Ляшко ", - заявил Наливайченко.

В ответ Олег Ляшко попросил от всего съезда передать Юлии Тимошенко, которая болеет коронавирус, скорейшего выздоровления.

"Вы знаете, что сегодня Юля переживает непростое время. Она болеет. Давайте от съезда передадим искренние поздравления и пожелания выздоровления Юлии Владимировне Тимошенко. Чтобы этот боец, чтобы эта женщина, эта мама, эта украинка возвращалась, как можно быстрее в строй и чтобы мы вместе в парламенте защищали интересы Украины ", - подчеркнул Ляшко.

Ранее сообщалось, что лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.