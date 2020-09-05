"Так будет честно и справедливо": ОПУ "рекомендует" России ввести санкции сразу против всех граждан Украины

В Офисе президента Украины отреагировали на расширение санкций РФ против ряда украинских политиков.

"Правительство Российской Федерации периодически дополняет список физических лиц - граждан Украины, против которых вводятся специальные запретительные санкции. На этот раз санкции введены против членов ряда украинских парламентских партий", - сообщается в пресс-службе Президента.

В ОПУ заявляют, что мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит ситуативный спекулятивный характер в пропагандистских целях.

"Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - добавили в ОП.

Также в ОП "советуют" РФ для экономии времени ввести санкции сразу против всех парламентариев или граждан Украины, если речь идет о принципиальной позиции относительно территориальной целостности и суверенитета страны.

"Если введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, в высоких стандартах демократии, свободы и прав человека, в незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", - сказано в сообщении.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистских провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - подытожили в пресс-службе президента.

Напомним, 4 сентября правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции.

Соответствующее постановление 4 сентября было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, под санкции попали 43 бывших и действующих народных депутата.