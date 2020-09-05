Кулеба: Политика умиротворения РФ не стоит на повестке дня украинской внешней политики

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Кремлю не нужны ни территории ОРДЛО, ни Крым - в его целях изменить всю Украину.

"Политика умиротворения в отношении России не стоит на повестке дня украинской внешней политики. Есть политика поиска решений. Но умиротворение предусматривает, что ты должен отдать агрессору то, что он хочет в обмен на то, чтобы он не просил ничего больше", - отметил Кулеба в эфире "Прямого".

Он подчеркнул, что "это абсолютно не наша политика".

"Ведь мы знаем, чего хочет Россия. Она хочет на самом деле не "ДНР", не "ЛНР" и даже не Крым, а она хочет, чтобы изменилась вся Украина. И мы на это не идем. Россия хочет проводить выборы, сохраняя полный контроль над участком границы. Мы на это не идем. Есть куча вопросов, где мы абсолютно категорически - и это наиболее важные вопросы - где мы ни в коем случае не идем на это", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба обвинил Беларусь в ведении "недружественной политики".