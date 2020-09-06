Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины

МИД Украины вместе с Верховной Радой работает над принятием закона о двойном гражданстве.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы это закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины и эта норма давно назрела", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, проектом закона ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства” (№ 2590) предусматривается расширение круга оснований для обретения гражданства Украины детьми, в том числе в результате усыновления, установления опеки, попечительства.

Законопроектом предлагается: расширить круг лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению, путем отнесения к кругу лиц, родство с которыми дает право лицу на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению, прадеда и прабабушку, которые родились или постоянно живут на территориях, которые входили на момент их рождения или во время их постоянного проживания в состав Украинской народной республики, Западноукраинской народной республики, Украинского государства, Украинской социалистической советской республики, Закарпатской Украины, Украинской советской социалистической республики.

Планируется, что в правительственный перечень государств, граждане которых для получения гражданства Украины имеют право на принесение присяги гражданина Украины, не могут быть включены государства, признанные Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Предполагается определение категорий лиц, которые для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство имеют право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства (в том числе к таким лицам будут относиться лица, которые в установленном законодательством Украины порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украина, лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в ВСУ и награждены государственной наградой Украины, лица, которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, подвергшиеся в стране своей гражданской принадлежности преследований за политические убеждения, что подтверждается документом, выданным Министерством иностранных дел Украины, дети таких лиц.