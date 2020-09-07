Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине

Президент Владимир Зеленский назначил судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области, Донецкого окружного административного суда и хозяйственного суда Луганской области.
Согласно указу №375/2020 на должности судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области назначены Наталья Рыбкина и Александр Феняк.
Кроме того, указом №376/2020Президент назначил Александра Беломестнова судьей Донецкого окружного административного суда.
Указом №377/2020 Ирина Голенко назначена на должность судьи хозяйственного суда Луганской области.