На Банковой обозначили ожидания от грядущего саммита с ЕС

Глава украинского государства провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Киев на саммите Украина-ЕС в октябре будет стремится достичь договоренности о начале работы над обновлением торговой части Соглашения об ассоциации и подтверждение признания европейских устремлений.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

В частности, Зеленский отметил настроенность украинской стороны на максимальную результативность саммита и активизации с этой целью соответствующей работы со структурами ЕС и государствами - членами Евросоюза.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - заявил он.

В свою очередь Президент Литвы выразил надежду, что во время президентства Владимира Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза, и отметил, что среди стран Восточного партнерства наше государство демонстрирует лидерство.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями о развитии ситуации в Беларуси. Зеленский обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского Союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.

Собеседники также обсудили первоочередные меры двустороннего политического диалога. Был отмечен общий настрой провести очередное заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики в конце этого года в Киеве.

Во время беседы речь шла и о мерах, принимаемых в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.