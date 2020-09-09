В Раде определились с кандидатом в члены Совета НБУ

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал назначение экономиста-международника Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ. Об этом сообщает пост в Фейсбуке члена комитета Алены Шкрум (фракция "Батькивщина"), соответствующее решение было принято на заседании 9 сентября.

"Комитет по налоговой и банковской политике поддержал кандидатуру господина Василия Горбаля - на вакантную должность члена Совета НБУ.

За кандидатуру господина Горбаля проголосовали 24 члена комитета, в том числе и я. Три депутата - воздержались. Дальше - голосования в зале ВР ", - отметила Шкрум.

Она добавила, что Горбаль является экономистом-международником, кандидатом юридических наук, был народным депутатом Украины трех созывов. Работал начальником отделов и председателем правления нескольких банков. Последним рабочим местом Горбаля была корпорация "УкрИннМаш". Вместе с тем он дважды был членом Совета Нацбанка.

Кроме Горбаля, по словам Шкрум на рассмотрение комитета было подано еще три кандидатуры: бывшего руководителя отдела налоговых и юридических услуг ООО "КПМГ-Украина", юриста Тараса Коваля, доктора экономических наук, профессора, эксперта в органах государственной власти Сергея Козловского, а также преподавательницы Одесского национального экономического университета Элеоноры Курганской.

Согласно действующему законодательству, Совет Национального банка Украины, в частности, осуществляет надзор за системой внутреннего контроля НБУ.

Этот орган состоит из девяти членов, четверых из которых назначает Президент, а остальных - Верховная Рада.