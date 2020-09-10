"И Кравчук, и Фокин имеют свое собственное мнение": Данилов оценил работу украинской делегации в ТКГ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал оценку словам представителей Украины в Трехсторонней контактной группе Леноида Кравчука и Витольда Фокина.

"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина. Является ли это позицией Украины - я не уверен, по многим вопросам. Потому что я могу сказать: то, что сегодня делает Зеленский, это соответствует решению СНБО от 5 декабря 2019 года", - заявил секретарь СНБО в эфире канала "Украина 24".

Он рассказал, что перед "нормандской" встречей в Париже было заседание СНБО, где было рассмотрено пять вариантов деоккупации ОРДЛО.

"Сейчас в работе первый вариант - политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы предпринимаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома. Если нам это не удастся, у нас есть полное право перейти к другим вариантам", - отметил Данилов.

Ранее Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.