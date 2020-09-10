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За несколько недель 11 регионов: Зеленский объяснил, зачем в последнее время ездит по Украине

За несколько недель 11 регионов: Зеленский объяснил, зачем в последнее время ездит по Украине
09:30 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов помогать стране развиваться как в пределах президентских полномочий, так и просто как человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Хмельницкой области до 2027 года в Хмельницком.

"Возможно, для кого-то привычно, когда президент Украины не выезжает за пределы Киева или даже за пределы правительственного квартала Киева, но это точно не про меня и не про нашу команду", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина - это не только столица. И за последние несколько недель он с командой объехал 11 регионов страны.

"Все это - сверхважно для понимания реальной ситуации в Украине. Для того, чтобы увидеть, для того, чтобы услышать, для того, чтобы прежде всего помочь, и если это нужно - то ускорить некоторые процессы в нашей стране. И когда кто-то говорит, что это не президентские полномочия, я буду откровенен: если я могу сделать так, чтобы у граждан, у наших людей появилась дорога, больница, школа, садик или стадион - я всегда буду это делать", - отметил глава государства.

Как сообщалось, Зеленский отреагировал на нарушение режима тишины на Донбассе, который длился 42 дня, заявив, что Россия должна придерживаться договоренностей, достигнутых на уровне Трехсторонней контрактной группы.

Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.

 

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Президент, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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