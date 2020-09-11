СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства

"Правый сектор" обратился в Службу безопасности Украины с требованием проверить деятельность российской агентуры.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Политическая партия под зданием СБУ провела акцию, во время которой председатель ПС Андрей Тарасенко обратил внимание, что законность получения украинского гражданства кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским сомнительна. Ведь факт отказа от российского паспорта не установлен. Также в "Правом секторе" отметили, что Пальчевский может иметь и гражданство других стран, что противоречит действующему законодательству Украины.

"Этот русский" гибридный "кандидат мимикрирует под патриота, но является не более, чем проектом Медведчука и его российских кураторов", - отметил Андрей Тарасенко.

Также в ПС отметили сотрудничестве УПЦ МП с террористами на оккупированных территориях Донбасса. И напомнили, что Московский париархат проводил и проводит пророссийскую агитацию на всей территории Украины, получает финансирование из неустановленных источников и предоставляет убежище пророссийским террористам.

Акция закончилась передачей официальных обращений представителей Службы безопасности Украины.