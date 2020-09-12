Разумков оценил возможность досрочного роспуска Рады

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков убежден, что Рада ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

По словам председателя Рады, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

1 сентября Разумков открыл четвертую сессию Верховной Рады IX созыва.

Четвертая сессия Верховной Рады продлится до 22 января 2021 года в соответствии с календарным планом, который был принят парламентом 15 июля 2020 года.

В течение четвертой сессии ВР девятого созыва народные депутаты будут работать 10 недель в режиме пленарных заседаний, семь недель — в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, четыре недели — с избирателями. Кроме того, предусмотрено 10 часов для проведения Часа вопросов к правительству.