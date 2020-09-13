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МИД о псевдовыборах в Крыму: Их результаты не будут иметь никаких юридических последствий

МИД о псевдовыборах в Крыму: Их результаты не будут иметь никаких юридических последствий
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В обнародованном Министерством иностранных дел Украины заявлении говорится, что результаты "выборов" на оккупированных территориях АР Крым и г.Севастополь не будут иметь никаких юридических последствий.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 г. так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины ... Проведение РФ псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий ", - говорится в заявлении.

Как отмечают в министерстве, все причастные к подготовке и проведению незаконного «"голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций .

Как сообщалось, в пятницу, 11 сентября, в Севастополе начались "выборы" подконтрольного РФ "губернатора".

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Все по теме:

Россия, МИД, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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