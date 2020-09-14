Блогер: ОПЗЖ и ЕС - единственные партии в стране, которые не зависят от других олигархов, а опираются на финансирование своих лидеров

ОПЗЖ и ЕС не зависят от внешних денег, а могут спокойно внедрять в жизнь понятную своим избирателям идеологию.

ОПЗЖ и ЕС - единственные партии в стране, которые не зависят от других олигархов, а опираются на финансирование своих лидеров.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил политический эксперт Сергей Розенбаум:

"Рейтинг самых богатых Украинцев показал, что в стране есть только два политика, которые могут финансировать собственные политические силы с сильной идеологией и не зависят от олигархов. Это лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и глава Европейской Солидарности Петр Порошенко.

И Медведчук, и Порошенко по оценкам "Фокуса" входят в топ-10 самых богатых. Оба могут себе позволить финансировать свои партии. Этим и ОПЗЖ и ЕС отличаются от Слуг Народа, которые зависят от денег, а значит и от "хотелок" Коломойского, Ахметова, Фирташа, Новинского, которые вкладывают деньги в партию Зеленского".

"Это значит, "Слуги" не имеют никакой четкой программы, а только исполняют сиюминутные пожелания олигархов. В то время, как и ОПЗЖ и ЕС не зависят от внешних денег, а могут спокойно внедрять в жизнь понятную своим избирателям идеологию" - отметил блогер.