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Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"

Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке за законопроект.

Депутат "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам госвласти Александр Качура в своем Телеграмм-канале сообщил, что депутат Александр Юрченко добровольно выходит из фракции "Слуга Народа"

"Со слов Арахамии депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции «Слуга Народа» до разрешения ситуации со «взяткой помощника». Но заявления мы ещё не видели", - написал Качура.

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.

Ссылаясь на свои источники "Цензор.НЕТ" ссообщили детали резонансного уголовного дела.

Беспрецедентное событие - Национальное антикоррупционное бюро просит генерального прокурора Ирину Венедиктову выписать подозрение народному депутату Украины Александру Юрченко - депутату президентской партии "Слуга народа".

9 сентября подозрение предъявлено помощнику депутата Юрченко - Ивану Фищенко. Дело полностью вскрывает существование коррупционного механизма внесения правок в законопроекты фракции "Слуги народа", а также предполагаемые расценки на подкуп депутатов в комитете по экологии. Теперь судьба дела в руках руководства НАБУ и генерального прокурора, и это дело перед местными выборами может наглядно показать народу, какого качества депутатов набирают "Слуги".

Экс-народный депутат Украины и политический деятель Береза Борислав сообщил, что Генпрокурор Венедиктова отказывается подписывать подозрение Юрченко.

"Ой! А вот это уже бомба. Мой источник в Генпрокуратуре подтвердил, что Генпрокурор Венедиктова действительно отказывается подписывать подозрение народному депутату 9 созыва из фракции "Слуга народа" Александру Юрченко, на которого НАБУ собрало достаточно доказательств и помощника которого приняли на прошлой неделе при получении части взятки за законопроект по бытовым отходам. Доказательства есть, состав преступления есть, а санкции нет. И это совсем не смешно.

Причина в том, что в ОП боятся этого на фоне падающего рейтинга Зеленского и моносброда. Ведь тогда избиратели скажут, что Зеленский привёл в ВР не только насильника Иванисова и любителя заказать проститутку на заседании ВР Яременко, а еще лжецов, дураков, фриков и мерзавцев, но и коррупционеров. Вот этого на Банковой боятся, как огня. Поэтому надеются замять эту историю. В ОП согласны, чтоб все говорили о Фокиной, а не о Юрченко. А "свой" Генпрокурор должен не дать делу ход. И тогда этот небритыш на фото и дальше будет заниматься в ВР своими делишками, а скандал забудется. Так хотят в ОП. А получится?", - написал Береза на своей странице в Фейсбук.

Стоит отметить, что Александр Юрченко был избран от "Слуги народа" по 211-му округу Киева, возглавляет подкомитет по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по энергетике.

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Все по теме:

Взятка, Депутаты, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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