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Близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ Тарасюка

Близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ Тарасюка
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Народный депутат от "Батькивщины", глава Независимого профсоюза горняков Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец требует уволить главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка.

"Зарегистрировал обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о прекращении полномочий члена НКРЭКУ Тарасюка Валерия Владимировича", – написал Волынец на странице в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

Он подчеркнул, что регулятор, НКРЭКУ, должен быть независимым, но у Тарасюка есть личные интересы в работе комиссии и он не может принимать объективные решения.

"Регулятор должен быть независимым. Однако насколько возможно принятие объективных или беспристрастных решений, совершение или несовершение определенных действий членом НКРЭКУ, в конкретном случае Валерием Тарасюком, если есть частный интерес в работе Нацкомиссии? Надеюсь, что полномочные органы примут объективное решение по этому кадровому вопросу", – добавил Волынец.

Он также сообщил, что на пятницу 18 сентября запланировано заседание Антикризисного энергетического штаба, где будут рассмотрены кадровые вопросы.

"Повестки дня еще нет, однако один из самых актуальных вопросов, решение которого способно серьезно влиять на состояние как энергетической, так и угольной отраслей, - кадровый. Кадры, которые если и не решают все, однако от профессионализма и добросовестности которых так много зависит", – подчеркнул Волынец.

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Все по теме:

ДТЭК, НКРЭКУ, Ренат Ахметов.

Автор:

Телеграф
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