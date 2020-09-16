Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать
Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

ГБР обвинило Януковича в потери Крыма и части Донбасса

ГБР обвинило Януковича в потери Крыма и части Донбасса
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook
ГБР винит в подрыве боеспособности армии руководство времен Януковича.

По результатам предварительного расследования Госбюро расследований установило причины и условия, способствовавшие развалу вооруженных сил и аннексии Крымского полуострова, сообщает пресс-служба ГБР в среду, 16 сентября.

Как сообщается, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения россиян в Крым в феврале 2014 года.

"В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин", - говорится в сообщении.

Следственными выделено пять основных эпизодов совершения преступления, в конце привели к оккупации Крымского полуострова.

1. Преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. Предельная численность ВСУ была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих.

2. Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто "по-буквенную" приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3. Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4. Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, которые противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. Не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжение РФ на территорию АР Крым и г.. Севастополь, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Янукович, Россия, Крым, Донбасс, Аннексия Крыма.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
02 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы
04 Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий
05 НАПК: менее половины партий отчитались за имущество и расходы во втором квартале 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко о революционной ситуации в стране: Все это мифы
Лукашенко о революционной ситуации в стране: Все это мифы
В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
Тихановская дала громкое обещание Лукашенко
Тихановская дала громкое обещание Лукашенко
С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь