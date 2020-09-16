Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
Сколько в Украине госпитализированных с коронавирусом: данные МОЗ
Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать
Паломничество в Умань: Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)
Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)

Жена Порошенко возглавит список Евросолидарности на выборах в Киевсовет

Жена Порошенко возглавит список Евросолидарности на выборах в Киевсовет
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевраду.

Политическая сила обещает сделать Киев настоящей европейской столицей.

Об этом она заявила на съезде "ЕС".

Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев. Отдельно она остановилась на развитии столичной инфраструктуры.

НАПК: менее половины партий отчитались за имущество и расходы во втором квартале 2020

"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - отметила она.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Марина Порошенко, Европейская солидарность.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
02 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы
04 Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий
05 16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко о революционной ситуации в стране: Все это мифы
Лукашенко о революционной ситуации в стране: Все это мифы
В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
В Крыму полностью высохло водохранилище: фото
Тихановская дала громкое обещание Лукашенко
Тихановская дала громкое обещание Лукашенко
С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь