Жена Порошенко возглавит список Евросолидарности на выборах в Киевсовет

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевраду.

Политическая сила обещает сделать Киев настоящей европейской столицей.

Об этом она заявила на съезде "ЕС".

Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев. Отдельно она остановилась на развитии столичной инфраструктуры.

"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - отметила она.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.